Грузия призвала своих граждан на Украине учесть вероятность эскалации

МИД Грузии в субботу обратился к находящимся на Украине грузинским гражданам, назвал телефоны горячей линии и пообещал оказывать «информационную и логистическую» поддержку, если они решат покинуть эту страну, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

МИД сообщил, что посольство в Киеве, а также генеральные консульства в Одессе и в Донецке (резиденция в Киеве) «переведены на чрезвычайный режим работы в связи с высокой вероятностью дальнейшей эскалации на Украине».

МИД также отметил, что «находится в постоянном контакте с украинскими коллегами и со странами-партнерами».

Ранее стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.

Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.