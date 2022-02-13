Путин провел телефонные переговоры с Джо Байденом

Президент Владимир Путин около часа беседовал по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом. Об итогах их разговора сообщает Белый дом.

Политики вновь обсуждали ситуацию в Украине: американский лидер предупредил Путина о тяжелых последствиях в случае российского вторжения в соседнюю страну. По его словам, это приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позицию России.

«Президент Байден ясно дал понять, что, если РФ предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами решительно отреагируют и быстро предпримут в отношении Россию серьезные меры»,

— говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Байден напомнил, что США предпочитают решать возникшие проблемы дипломатическим путем, однако готовы и к прочим сценариям.

На сайте Кремля пока что нет информации о содержании разговора политиков. Однако помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что переговоры были «сбалансированными» и деловыми.

«Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», — сказал Ушаков, добавив, что РФ рассмотрит соображения, озвученные Байденом.

По словам помощника президента, в РФ завершена межведомственная проработка действий в свете ответа НАТО и США на российские предложения и в ближайшее время Москва доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее сегодня Путин около полутора часов беседовал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По итогам беседы французский лидер заявил, что не видит признаков подготовки РФ к агрессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Забыть о войне как о способе решения вопроса с Украиной»

Генерал Ивашов — о своем обращении, будущем РФ и оппозиции

Накануне издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что данные разведки США указывают на 16 февраля как на «вероятную дату вторжения РФ в Украину». После этого посольства США и ФРГ начали частично эвакуировать сотрудников своих посольств из Киева. Об «оптимизации» штата заграничных учреждений в Украине объявил и МИД РФ — из-за угрозы «силовых акций».

Кроме того, еще около 30 стран призвали своих жителей воздержаться от поездок в Украину из-за военной эскалации и сообщений о возможном вторжении России. На фоне нестабильной ситуации в Киев прекратил летать нидерландский перевозчик KLM, а глава Пентагона Ллойд Остин распорядился вывести американских военных инструкторов, тренировавших ВСУ.

—