 

Мнение: Жуки и мухи

13.02.2022, 3:02, Разное
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Есть некая точка зрения, непонятно, кстати, на чем основанная, что украинский президент Зеленский — человек случайный и никчемный. Его потолок — игра определенным органом по клавишам. Про игру не знаю, не видел. Но могу повторить примерно то же, что говорил во время украинской избирательной кампании, где было еще неясно и не слишком очевидно, кто выйдет из нее победителем.

Одно из глубинных противоречий Украины известно и в России. У нас оно носит несколько иной вид, но структурно это одно и то же. На Украине сложилась нетерпимая ситуация, связанная с полным отсутствием национальной элиты. То есть, людей, генерирующих смыслы развития социума и страны.

Задача элиты — формировать образ будущего и внедрять его в социум, индуцируя произведенные ею смыслы в него. Подтягивая и образовывая народ в том направлении, которое элитой и задается.

Украина не смогла создать элиту, так как люди, правящие ею на протяжении последних тридцати лет, сумели сформулировать только негативистскую повестку «Украина — не Россия» и абстрактную позитивистскую «Украина — это Европа». Проект «Украина — это Украина» попытался озвучить только один человек — Вячеслав Черновол, выдвинувший идею федерализации Украины и строительства поликультурного общества на единой территории. Но со смертью Черновола идеи федерализации стали на территории Украины если не запретными, то фактически табуированными.

Какое-то время на подобной идейной базе Украина могла существовать, но рано или поздно, ей пришлось бы формулировать запрос на новую элиту, так как нынешняя безнадежна.

И в этом смысле появление Зеленского как антитезы нынешней украинской знати (у нее есть даже специфическое определение «политикум») было объективным. Однако его роль и функционал — не строительство чего-то нового. Скорее всего, с его идейным, политическим и просто житейским багажом как раз претендовать на роль альтернативы было бы слишком претенциозным. Но вот могильщиком старой элиты он вполне мог бы стать. И это та роль, которую ему отвела история. Чтобы построить что-то новое, нужно убрать ненужное старое.

Поэтому роль Зеленского — в расчистке украинского политического поля. От того, насколько он сумеет справиться с этой задачей, зависят возможности других, которые придут после него. Возможно, что сменщиком Зеленского окажется представитель старой номенклатуры. Тогда все вернется на исходную. И будет востребован новый человек, который все-таки сумеет выгрести этот навоз, накопившийся за десятилетия. И опять же — только после этого можно будет строить новую национальную украинскую элиту. Но не ранее.

Кстати, поэтому так люто ненавидят Зеленского не только на самой Украине, но и в Кремле — нашу шантрапу ждет то же самое. Любой, кто придет на смену нынешним, будет вынужден решать ту же самую задачу: вначале очистить российскую систему власти и управления от гангстеров и продажных силовиков. От воров и бандитов, коллаборационистов и предателей страны и народа. И только потом появится запрос на строительство новой национальной элиты. В этой мертвечине могут жить только навозные жуки и мухи.

Источник: Эль Мюрид



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