 

Путин указал на игнорирование Западом саботажа Киевом Минских соглашений

13.02.2022, 2:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин рассказал американскому коллеге Джо Байдену, как Киев саботирует Минские соглашения, и обратил внимание на то, что Запад не заставляет власти Украины выполнять принятые на себя обязательства, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам представитель Кремля, Путин «подробно осветил деструктивную линию украинских властей на саботаж Минских соглашений», которая проводится все последние годы. «Он отметил при этом, что со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства», – приводит слова помощника главы государства ТАСС.

«Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма», – сказал представитель Кремля.

«С учетом доктринальных установок Украины, в которых прямо провозглашена цель вернуть Крым силовым путем, ее гипотетическое вступление в НАТО чревато, конечно, самыми опасными последствиями, включая прямое военное противостояние между Россией и альянсом, хотя бы в силу того, что сами США считают священной статью пять Вашингтонского договора, наш президент достаточно подробно говорил в ходе сегодняшней беседы», – сказал Ушаков.

Накануне в МИД РФ назвали Минские соглашения единственной безальтернативной основой урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом на Украине, скрепленной посредниками ОБСЕ и Россией, одобренной лидерами стран «нормандского формата» и утвержденной Советом Безопасности ООН. В пятницу Кремль обвинил Киев в уклонении от исполнения обязательств по Минским соглашениям. В Кремле также констатировали, что три из четырех участников «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / В Днепре военный застрелил четырех сослуживцев и пустился в бега – СМИ

28.09 / Минобороны Азербайджана подвело итоги воскресных боев в Карабахе

04.01 / Пьера Кардена похоронили в гробу по его собственному дизайну

27.01 / Россия призвала Молдавию отказаться от спорных заявлений по Приднестровью

21.05 / Шойгу заявил, что Россия начала серийное производство боевых роботов

27.06 / Число случаев коронавируса в мире достигло 180,8 млн

22.03 / Кабмин создаст спецфонд для выплат украинцам за непредвиденные последствия вакцинации от COVID-19 – Офис президента

01.01 / Массовую драку устроили в новогоднюю ночь в Новой Москве

17.01 / Эксперты рассказали, как вырос российский рынок смартфонов в 2021 году

23.07 / Китайский зонд для исследования Марса вышел на заданную орбиту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика