 

Захарова объяснила отъезд западных военных инструкторов с Украины

13.02.2022, 2:42, Новости дня
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Отзыв западных военных инструкторов с Украины свидетельствует о завершении выполнения ими какой-то миссии, «что-то они там уже сделали», выразила мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Украина – это страна, в которой и так действовали западные инструкторы, западные представители вооруженных сил стран НАТО, но за последние два месяца их там увеличилось кратно, то есть что-то они там делали. Нам говорили, что эти якобы инструкторы должны помочь Украине с самообороной на случай агрессии. Агрессии нет – они там есть, агрессии нет, а их оттуда отзывают. Интересная постановка вопроса. То есть они были нужны на случай самообороны, если начнется агрессия, агрессия не началась, а их уже оттуда отзывают, это говорит о том, что миссия их там завершена, что-то они там уже сделали», – приводит мнение Захаровой ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что, возможно, сценарий, который планируется Западом, не предполагает присутствия на Украине военных инструкторов.

Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи сообщил, что британские военные инструкторы, отправленные на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать страну 12–13 февраля. Кроме того, в субботу с посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг Соединенного Королевства. При этом британский посол в Киеве Мелинда Симмонс сообщила, что посольство Соединенного Королевства продолжает работу, а сама она вместе с командой остается на Украине.



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