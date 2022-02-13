 

Канада объявила о переводе своих дипломатов в Украине из Киева во Львов

13.02.2022, 2:26, Новости дня
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“Учитывая продолжающееся ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве”, – сказала она.

При этом глава МИД Канады подчеркнула, что “дипломатическое присутствие и активное участие Канады в Украине будут продолжаться”. В частности, во временном офисе во Львове будут и далее предлагать услуги для граждан Канады, но делать это будут по предварительной записи.

“Нашим приоритетом в таких ситуациях является обеспечение безопасности всех канадцев на местах. Канадцам следует продолжать избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто сейчас находится в Украине, уехать сейчас же. Мы возобновим работу посольства в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит нам обеспечить надлежащее оказание услуг и гарантировать безопасность наших сотрудников”, – объяснила Жоли.

В этот же день, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которой обсуждались дипломатические усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. 12 февраля число таких стран увеличилось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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