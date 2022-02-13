Авиакомпания KLM объявила о прекращении полетов в Украину

Нидерландская авиакомпания KLM объявила об отмене всех рейсов в Украину из-за угрозы войны в стране. Об этом сообщает De Telegraaf.

«Когда KLM снова полетит в Киев, пока не ясно. KLM ежедневно изучает и оценивает ситуацию в Украине. Недавно было принято решение не позволять нашему экипажу ночевать в Киеве», — заявили представители перевозчика.

На фоне напряженной ситуации Госдепартамент США объявил о начале сокращения объемов секретного оборудования и документации своего посольства в Киеве. Сотрудников диппредставительства, не занимающих критически важные должности, было решено эвакуировать, а консульский отдел — перевезти из Киева во Львов. Решение о переводе дипломатов на запад страны приняли и власти Германии.

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Уже около 30 стран, включая Великобританию, Швецию, Польшу, рекомендовали своим гражданам не ездить в Украину. Такие заявления министерства иностранных дел начали выпускать вскоре после того, как издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что данные разведки США указывают на 16 февраля как на «вероятную дату вторжения РФ в Украину».

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