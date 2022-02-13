В МИД разъяснили, когда на Западе сфабриковали миф об «угрозе вторжения» на Украину

В НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала гарантий безопасности, рассказал директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Вообще складывается впечатление, что после того, как РФ потребовала от Запада гарантий безопасности, страны НАТО специально сфабриковали и раздувают миф об угрозе российского вторжения на Украину», – передает слова дипломата РИА «Новости».

Также он добавил, что Украину накачивают оружием со стороны запада слишком быстрыми темпами. Отмечается, что европейские страны наперегонки поставляют вооружение Украину, а также отправляют советников и инструкторов.

Он добавил, что в декабре США одобрили дополнительную военную помощь Украине на сумму в 200 млн долларов, а всего с 2014 года, по заявлениям госдепартамента, Вашингтон предоставил Украине военной помощи на 2,7 млрд долларов. Отмечается, что часть оружия, отправляемого на Украину, может оказаться на черном рынке.

«По данным генпрокуратуры Украины, он уже составляет около 5 млн единиц, которые могут легко оказаться где угодно, в том числе в самих странах НАТО», – сказал дипломат.

Полищук заявил, что поставки оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе.

«У украинского руководства формируется ощущение, что Запад дает ему карт-бланш, свободу рук на его силовое решение», – сказал политик.

В субботу состоятся телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.