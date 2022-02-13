Их дата с краю

Почему из Календаря образовательных событий в школах пропал День памяти жертв холокоста.



Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

27 января в мире отмечали День памяти жертв холокоста. Раньше он входил в Календарь школьных событий, но потом незаметно оттуда исчез — так же, как и День памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 сентября.

Журналист и телеведущий, член Совета по правам человека Николай Сванидзе 9 декабря говорил об этом на встрече членов СПЧ с президентом Владимиром Путиным. В своем выступлении он связал исчезновение этих дат из школьного календаря с событиями, происходящими вокруг общества «Мемориал» (включен Минюстом в список «иноагентов», суд принял решение о ликвидации организации).

А чуть раньше, 29 ноября 2021 года, на сайте СПЧ появилось заявление комиссии СПЧ по политическим правам, посвященное исключению Дня холокоста из школьного календаря. В нем, в частности, сказано:

«Мы надеемся, что странное выпадение из школьных программ такого трагического символа расчеловечивания и геноцида, как Международный день памяти жертв холокоста, является случайностью. Мы считаем настоятельно необходимым как можно скорее устранить это явное недоразумение и незамедлительно восстановить в школьных программах обучения и воспитания Международный день памяти жертв холокоста».

Недоразумение это или злонамеренность? Повлияет ли это решение Минпроса на осведомленность российских школьников о холокосте?

Все не так просто, как кажется. Прежде всего, Дни памяти выпали не из «школьной программы», а из «Календаря образовательных событий». Причем День памяти жертв холокоста выпал из него еще в прошлом учебном году. А вот День памяти жертв политических репрессий — в этом.

Фото: EPA-EFE

Министерство просвещения разрабатывает Календарь каждый год — вернее, чуть-чуть видоизменяет базовую версию. И рекомендует школам включать указанные в нем события в свой план воспитательных и образовательных мероприятий. Большинство событий просто кочует из одной версии Календаря в следующую безо всяких изменений: это государственные праздники и памятные даты — такие, как, к примеру, День русского языка, приуроченный ко дню рождения Пушкина.

Другие меняются каждый год. Скажем, в позапрошлом, 2019–2020 учебном году отмечалось столетие со дня оружейника Михаила Калашникова. В прошлом в календарь были внесены 125-летие Сергея Есенина и 100-летие Андрея Сахарова по отдельности, а вспомнить о юбилеях еще 20 писателей и поэтов, от Баратынского и Фета до Твардовского и Бродского, предлагалось на Неделе детской книги, проходящей в последнюю неделю марта. В этом году Неделя детской книги из календаря исчезла бесследно, а Неделя музыки осталась. Логику постичь невозможно: скажем, День борьбы с наркоманией и наркобизнесом тоже исчез, зато Всероссийских открытых уроков ОБЖ будет целых два: в марте, приуроченный ко Всемирному дню гражданской обороны, и в апреле, в День пожарной охраны. При этом в прошлые годы День гражданской обороны (простой, не всемирный, отмечали 4 октября безо всяких всероссийских уроков).

Писателей в этом году чествуют только двоих — Некрасова и Достоевского, да еще ортопеда Илизарова. Зато в число юбиляров в этом году попали еще четыре человека: В.Л. Гончаров, И.М. Виноградов, Эрдниев Пюрвя Мучкаевич и И.И. Александров. Все это математики.

Почему математики, а не биологи, филологи или химики? Составители календаря этого никак не объясняют.

Кстати, заслуги П.М. Эрдниева «Википедия» описывает так: «В 50–70-х гг. XX столетия на материале школьной математики разработал систему укрупнения дидактических единиц». Минпрос рекомендует школам включать в свои планы воспитательной работы предложенные в календаре даты «в целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности»; пусть читатель сам вообразит, что формирует классный час, посвященный «укрупнению дидактических единиц на примере школьной математики». А если кому математики покажется недостаточно, то есть еще Всемирный день математики 15 ноября и Неделя математики с 14 по 20 марта.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Вместо одного Дня инвалидов в прошлом году в этом году предложено отметить День жестовых языков, День глухих, День церебрального паралича, День слепых, День азбуки Брайля и День борьбы за права инвалидов. Кажется, что Минпрос просто разослал по разным инстанциям просьбу прислать свои памятные даты — и не глядя включил в календарь списки тех, кто откликнулся.

Словом, Календарь образовательных событий за этот год оставляет впечатление наспех сляпанного и не особенно продуманного документа.

Как в нем появляются и исчезают конкретные памятные события, почти не поддается никакой логике. Характер этого документа — рекомендательный. До какой же степени он влияет на школьную воспитательную работу в действительности?

Зависит от исполнительности педагогического состава и его страха перед начальством. Один классный руководитель, традиционно попросив не называть ни его имени, ни номера его московской школы, отвечает: «Раз в месяц завуч присылает нам таблицу, которую каждый классный руководитель должен заполнить. Нам пишут там рекомендуемые темы классных часов: в январе мы должны были толковать с детьми про азбуку Брайля, про блокаду Ленинграда и про что-то еще (запамятовал). А в феврале — День российской науки, день воинской славы и про Сталинградскую битву. Заполняешь таблицу — и тебя никто не трогает. Иногда просят фотографии, но не в подтверждение того, что ты воспитал пионеров, а для сайта образовательной организации. По разнарядке я классные часы не провожу, конечно. Хотя вот недавно сказал детям в завершение урока, что для меня сегодня очень значимый день снятия блокады Ленинграда, и сказал, что первый свой день в Ленинграде в семилетнем возрасте провел на Пискаревском кладбище». Другие говорят: «Даже не знаю, что это за календарь такой», «Не видела ни разу», «В нашей школе завуч сама за нас отчеты пишет, а мы можем делом заняться».

Несколько авторитетных московских учителей сказали, что вообще не ориентируются на этот календарь — и все равно, если захотят, сводят своих детей в этот день в Еврейский музей или в Музей ГУЛАГа. Многие учителя, особенно за пределами столиц, скорее всего, и раньше не отмечали эти даты: кто-то и не знает о них, кто-то не считает нужным отмечать. Да и сам этот документ носит рекомендательный характер, а не обязательный. И то, что с ним происходит, — это скорее просто знамение времени, чем серьезный шаг назад в воспитательной работе с детьми. Впрочем, вернуть День памяти жертв холокоста и День памяти жертв политических репрессий все равно надо. И Неделю детской книги тоже.

Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»

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