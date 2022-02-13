 

Папа Франциск назвал возможную войну Запада с Россией «сумасшествием»

13.02.2022, 1:13, Новости дня
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Папа Римский Франциск в письме «дорогим друзьям» из РФ – председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову и его супруге оперной певице Светлане Касьян – назвал «сумасшествием» войну стран Запада с Россией из-за ситуации в Донбассе.

«Дорогие друзья… Я всегда молюсь и призываю к тому, чтобы народы нашли пути, ведущие к миру, так как война – это сумасшествие», – написал папа в послании супругам, цитирует письмо РИА «Новости».

Указывается, что письмо стало ответом папы на высказанную  обеспокоенность в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Донбасса и Украины, а также растущим напряжением между Западом и Россией.

Напомним, Киев и страны Запада с конца 2021 года активно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит нападение на Украину. В Кремле подобные обвинения не раз отвергали, отмечая, что РФ ни на кого не собирается нападать. 



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