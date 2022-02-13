 

В зоопарке Екатеринбурга разрешили называть тараканов именем бывших и скармливать рыбам

13.02.2022, 1:13, Новости дня
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В зоопарке Екатеринбурга 14 февраля проведут необычную акцию: посетители смогут назвать таракана именем бывшего возлюбленного и скормить сурикатам и рыбам, посмотреть процедуру можно будет онлайн, информирует зоосад.

«Милейшая семья сурикат хочет съесть… твоего бывшего! Впервые в Екатеринбургском зоопарке пройдет акция «День пожирателей бывших», – говорится в сообщении зоопарка в Instagram.

Для этого нужно оставить заявку на специальном сайте, в которой указать имя бывшего и почему хочется скормить его питомцам зоопарка. Все тараканы будут скормлены сурикатам и рыбам, которые живут в зоопарке, 14 февраля. Посмотреть трансляцию процесса можно будет онлайн в Instagram зоопарка или лично в зоосаде, отмечается в сообщении.

Между тем, подобные акции уже давно практикуются на Западе. В частности, такую услугу ко Дню святого Валентина предлагали в 2019 году в Техасском зоопарке.



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