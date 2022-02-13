Канада приостановила работу посольства в Киеве

Глава МИД Канады Мелани Жоли объявила о решении Оттавы приостановить работу посольства в Киеве в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Украине.

«Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, [власти Канады организуют] временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве», – приводит слова главы МИД ТАСС.

По словам Жоли, работа посольства будет возобновлена «как только позволит обстановка с безопасностью на Украине». При этом консульские услуги канадским гражданам на Украине будет оказывать временное диппредставительство во Львове. «Однако наши возможности предоставлять дипломатическую поддержку могут быть резко ограничены», – указывается в заявлении.

Накануне глава МИД Канады призвала сограждан немедленно покинуть Украину. В конце января власти Канады призвали семьи дипломатов покинуть Украину. Кроме того, в начале февраля Канада перебросила военных инструкторов на Украине к западным границам.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом, выразив мнение, что «истерика Белого дома» объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины вновь готов идти по жизням людей. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении РФ на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.