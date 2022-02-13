 

В России утверждают, что в их территориальные воды зашла американская подлодка, против нее применили спецсредства

13.02.2022, 1:00, Новости дня
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Утверждается, что происшествие случилось во время учений возле острова Уруп Курильской гряды: там якобы была обнаружена американская подводная лодка класса “Вирджиния”.

“В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: “Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно”. Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано”, – говорится в заявлении ведомства.

В российском минобороны добавили, что после этого военные применили “соответствующие средства”, не уточнив при этом, о чем идет речь. По версии министерства обороны РФ, после этого “американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ”.

Военные США это событие около Курильских островов пока не комментировали. Представитель Пентагона сообщил AFP, что в США знают о предполагаемом инциденте в Тихом океане.

“Пока мы не можем подтвердить подробности этих сообщений”, – заявил он.

Контекст:

“Маршал Шапошников” – модернизированный фрегат Тихоокеанского флота РФ. В 2020 году в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам получил на вооружение комплексы ударного ракетного оружия “Калибр-НК”, “Уран”, а также новейшее артиллерийское вооружение, сообщает российское минобороны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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