 

“Содержательный разговор”. Кулеба пообщался с главами МИД Австрии и Турции

13.02.2022, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу относительно созданного РФ кризиса с безопасностью и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения”, – написал он.

Кулеба отметил “активные усилия Анкары” в этом вопросе.

Глава МИД Украины рассказал, что в ходе разговора с Чавушоглу “обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции”.

Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу щодо створеної РФ безпекової кризи і загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги. Вітаю активні зусилля Анкари. Обговорили розвиток військово-технічної співпраці України і Туреччини.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2022

Менее чем через полчаса Кулеба сообщил и о разговоре и с главой МИД Австрии.

“В разговоре с главой австрийской дипломатии Александером Шалленбергом обменялись оценками ситуации с безопасностью. Обсудили активные усилия ЕС и всей международной коалиции по защите Украины и сдерживанию дальнейшей российской агрессии. Договорились и дальше тесно координировать действия”, – рассказал он.

У розмові з главою австрійської дипломатії Александром Шалленбергом обмінялися оцінками безпекової ситуації. Обговорили активні зусилля ЄС і всієї міжнародної коаліції із захисту України та стримування подальшої російської агресії. Домовилися і надалі тісно координувати дії.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Байден назвал “многообещающим” выступление Путина на климатическом саммите

09.11 / Исследование показало, что большинство пользователей не спешат устанавливать Windows 11

06.02 / 5 февраля на Донбассе боевики шесть раз нарушили перемирие, ранены двое украинских военных – штаб ООС

21.10 / Витренко объяснил, что должны делать украинцы, чтобы страна отправляла газ на экспорт

05.01 / Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у глав стран Организации договора о коллективной безопасности

05.06 / Партия «Зеленые» начала эстафету по очистке от мусора природных зон

02.11 / Сирийские военные пострадали от обстрелов в Латакии, Идлибе и Алеппо

19.07 / Умер заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров

17.09 / В Германии создали алгоритм безаварийной езды на беспилотных автомашинах

26.08 / Футбольные фанаты-неонацисты устроили драку под Минском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика