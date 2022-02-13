“Содержательный разговор”. Кулеба пообщался с главами МИД Австрии и Турции

“Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу относительно созданного РФ кризиса с безопасностью и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения”, – написал он.

Кулеба отметил “активные усилия Анкары” в этом вопросе.

Глава МИД Украины рассказал, что в ходе разговора с Чавушоглу “обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции”.

Змістовна розмова з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу щодо створеної РФ безпекової кризи і загроз в Азовському та Чорному морях, дипломатичних шляхів зниження напруги. Вітаю активні зусилля Анкари. Обговорили розвиток військово-технічної співпраці України і Туреччини.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2022

Менее чем через полчаса Кулеба сообщил и о разговоре и с главой МИД Австрии.

“В разговоре с главой австрийской дипломатии Александером Шалленбергом обменялись оценками ситуации с безопасностью. Обсудили активные усилия ЕС и всей международной коалиции по защите Украины и сдерживанию дальнейшей российской агрессии. Договорились и дальше тесно координировать действия”, – рассказал он.

У розмові з главою австрійської дипломатії Александром Шалленбергом обмінялися оцінками безпекової ситуації. Обговорили активні зусилля ЄС і всієї міжнародної коаліції із захисту України та стримування подальшої російської агресії. Домовилися і надалі тісно координувати дії.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях РФ. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 28 января.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

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