 

“Они абсолютно не раскаялись”. Первый президент WADA Паунд призвал Россию не участвовать в Олимпиадах

13.02.2022, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В определенный момент, если вы абсолютно неисправимы, вы оказываетесь в положении, когда может быть введен тайм-аут для страны. Мы могли бы сказать – мы можем вам помочь, у вас проблема, мы можем сосредоточиться на этом. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете ситуацию с допингом под контроль”, – заявил он.

Паунд считает, что меры, принятые Спортивным арбитражным судом в 2020 году, запрещающие спортсменам из РФ выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом, были слишком мягкими.

“Русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение”, – рассказал Паунд.

Член МОК отметил, что попытки работать с Россией в этом направлении не сработали, и может потребоваться другой подход к проблеме.

“Это своего рода умиротворение, но оно похоже на кормление аллигаторов в надежде, что вы будете последним, кого они съедят”, – заключил Паунд.

Контекст:

Российская сборная выступает на зимней Олимпиаде в Пекине без национального флага, гимна и названия страны из-за санкций, наложенных на РФ МОК после допингового скандала.

“Санкции истекают через полгода после Олимпийских игр в Пекине, но если МОК посчитает, что в нашей стране [России] не борются с допингом должным образом, то их могут и продлить”, – уточнило mkSport.

7 февраля российские фигуристы выиграли командные соревнования. Церемония награждения должна была пройти в тот же день, но ее перенесли на 8 февраля, а затем – на неопределенный срок.

Журналисты, ссылаясь на источники, писали, что проблема связана с тестом на допинг для одного из спортсменов. 9 февраля стало известно, что речь идет о Валиевой, которую называют “российской сенсацией”. Как сообщала пресс-служба Олимпиады, девушка стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.

В допинг-пробе члена команды Олимпийского комитета России по фигурному катанию Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат – триметазидин. В отчете Международного агентства по допинг-тестированию (ITA), опубликованном 11 февраля, сказано, что допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря 2021 года. Лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), сообщила 8 февраля, в день открытия Олимпиады в Пекине, о найденном в тесте триметазидине – препарате, принадлежащем к классу S4.4 “Запрещенного списка ВАДА 2021”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / В Евросоюзе хотят выдавать лицензированные COVID-паспорта не всем привитым гражданам – СМИ

04.04 / “Как ей самой с собой живется – загадка”. Бутина посетила Навального и назвала колонию “практически образцовой”

09.07 / Москва осудила ЕС за молчание по поводу блокировки телеканалов RT

26.08 / США обеспокоены политикой HSBC в отношении гонконгских счетов

23.10 / Google заявляет, что компании удалось отразить атаку русских хакеров

29.01 / С 25 февраля стартуют продажи новой консоли Steam Deck

14.03 / В Одесской области в ДТП погиб полициейский

26.10 / В России венгра обманули на $10 тыс., он нарушил границу с Украиной – ГПСУ

20.11 / Из-за нездоровых пищевых привычек через тридцать лет у половины населения Земли будет лишний вес

10.12 / В Шотландии начали строительство нового ракетного испытательного комплекса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика