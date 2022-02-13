Глава Пентагона распорядился вывести американских военных инструкторов из Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин распорядился вывести американских военных инструкторов из Украины после заявления Белого дома о том, что «вторжение может начаться в любое время». Об этом в своем твиттере заявил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.

Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии Флориды — они занимались обучением солдат ВСУ. «Безопасность наших сотрудников — наша первостепенная задача», — прокомментировал Кирби решение Пентагона.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США начал «сокращать объемы» секретного оборудования и документации своего посольства в Киеве из-за непредсказуемости ситуации. Сотрудников диппредставительства, не занимающих критически важные должности, было решено эвакуировать, а консульский отдел — перевезти из Киева во Львов.

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Уже около 30 стран, включая Великобританию, Швецию, Польшу, рекомендовали своим гражданам не ездить в Украину. Такие заявления министерства иностранных дел начали выпускать вскоре после того, как издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что данные разведки США указывают на 16 февраля как на «вероятную дату вторжения РФ в Украину».

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас «многовато» данных о приближающейся войне. «Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении начиная с 16 числа, давайте нам, пожалуйста, такую информацию», — пояснил он.

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