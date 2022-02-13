В МИД Италии обратились в гражданам с просьбой покинуть Украину
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Кризисный центр МИД Италии рекомендует итальянским гражданам временно покинуть Украину, говорится в сообщении дипведомства.
«Учитывая нынешнюю ситуацию, которая ухудшается, рекомендуется всем соотечественникам временно покинуть Украину на коммерческом транспорте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на указание итальянского МИД.
Также гражданам рекомендовали отложить все несрочные поездки в страну. Уже находящимся в стране рекомендуется зарегистрироваться на специальном портале. При этом также указывается, что «посольство в Киеве работает и при необходимости граждане могут с ним связаться по телефонному номеру».
Ранее Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Также МИД Германии призвал граждан покинуть Украину, если их пребывание в этой стране необязательно.
Вместе с тем Россия, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, решила оптимизировать штат росзагранучреждений на Украине.
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