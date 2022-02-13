 

В госдепе заявили, что Украина с пониманием отнеслась к решению сократить дипприсутствие

13.02.2022, 0:28, Новости дня
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Украинские власти с пониманием отнеслись к решению США сократить свое дипломатическое присутствие в стране, хоть и не все разделяют оценки США по поводу безопасности в стране, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента.

«Украинцы понимают, почему мы предпринимаем эти шаги, даже если не все из них обязательно соглашаются с нашей оценкой угроз, с нашей оценкой того, в какой степени потенциальный конфликт неизбежен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Напомним, Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.



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