В госдепе заявили, что Украина с пониманием отнеслась к решению сократить дипприсутствие

Украинские власти с пониманием отнеслись к решению США сократить свое дипломатическое присутствие в стране, хоть и не все разделяют оценки США по поводу безопасности в стране, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента.

«Украинцы понимают, почему мы предпринимаем эти шаги, даже если не все из них обязательно соглашаются с нашей оценкой угроз, с нашей оценкой того, в какой степени потенциальный конфликт неизбежен», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

Напомним, Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде неосновного американского персонала посольства в Киеве из-за якобы угрозы военных действий.