 

Клубным чемпионом мира по футболу впервые стал “Челси”

13.02.2022, 0:16, Новости дня
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В финальном поединке соперником английского клуба стал бразильский “Палмейрас” из города Сан-Паулу. “Челси” победил со счетом 2:1.

Решающий мяч забил за три минуты до конца дополнительного времени матча игрок английского клуба Кай Хаверц. Основное время завершилось со счетом 1:1.

“Челси” впервые в истории выиграл турнир. В 2012 году англичане уже играли в финале, но уступили со счетом 0:1 бразильскому “Коринтиансу”.

Третье место клубного чемпионата мира завоевал “Аль-Ахли” из Египта, который со счетом 4:0 обыграл команду “Аль-Хиляль” из Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

Контекст:

Клубный чемпионат мира по футболу организовывает ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей страны.

В 2021 году клубным чемпионом мира по футболу стала “Бавария” из немецкого города Мюнхен.

Больше всего побед на турнире у испанских “Реала” из Мадрида (четыре) и “Барселоны” (три).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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