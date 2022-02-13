 

Скандал на украинском отборе на Евровидение. Ставшие вторыми музыканты требуют подтверждения оценок

13.02.2022, 0:16, Новости дня
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“Группа Kalush обвиняет общественный вещатель в фальсификации баллов от жюри и зрителей”, – говорится в сообщении.

На видео, которое опубликовали организаторы нацотбора, музыканты требуют показать им листок с оценками, с которого зачитывались результаты финальной части отбора. Им отказали.

“Мне кажется, здесь есть фальсификация”, – говорит один из музыкантов.

Он отметил, что этот вопрос может быть решен “в судебном порядке”.

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Публикация от Євробачення * Eurovision (@eurovision.ua)

В финале национального отбора во время озвучивания результатов голосования телезрителей возникла путаница с цифрами со стороны ведущих. В частности, были ошибочно названы баллы Cloudless и Our Atlantic.

В результате победу одержала Алина Паш с композицией “Тіні забутих предків”, она набрала 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

У Kalush Orchestra – 14 итоговых баллов, максимум им дали телезрители и шесть жюри.

Всего в финале нацотбора принимали участие восемь музыкальных композиций.

Контекст:

“Евровидение 2022” состоится с 10-го по 14 мая в Турине (Италия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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