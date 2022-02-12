Определился представитель Украины на “Евровидении 2022” в Турине
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Зрители дали ей семь баллов, жюри – восемь. Итого – 15.
Алина Паш представляла песню “Тіні забутих предків”.
Группа Cloudless выступала дважды, это произошло из-за технических проблем во время первого выступления.
Также выступали в финале:
Barleben – с песней Hear My Words (общее число баллов – семь);
Cloudless – All be Alright (пять);
Michael Soul – Demons (три);
Our Atlantic – “Моя любов” (семь);
Kalush Orchestra – “Стефанія” (14);
Roxolana – Girlzzzz (восемь);
Wellboy – Nozzy Bossy (13).
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