 

Определился представитель Украины на “Евровидении 2022” в Турине

12.02.2022, 23:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зрители дали ей семь баллов, жюри – восемь. Итого – 15.

Алина Паш представляла песню “Тіні забутих предків”.

Группа Cloudless выступала дважды, это произошло из-за технических проблем во время первого выступления.

Также выступали в финале:

Barleben – с песней Hear My Words (общее число баллов – семь);
Cloudless – All be Alright (пять);
Michael Soul – Demons (три);
Our Atlantic – “Моя любов” (семь);
Kalush Orchestra – “Стефанія” (14);
Roxolana – Girlzzzz (восемь);
Wellboy – Nozzy Bossy (13).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V»

26.06 / Новая версия внедорожника Chevrolet Niva появится в 2023 году

22.08 / Шмыгаль анонсировал независимость Украины от России в атомной энергетике

24.03 / Зеленский ввел в действие решение СНБО о возврате “Мотор Січі” государству

14.01 / Мнения: Почему растут продажи винила

09.06 / Блинкен назвал «худший» для США итог ситуации с «Северным потоком – 2»

12.08 / В Испании разрешили испытать на людях первую произведенную вакцину от COVID-19

13.11 / Береза и Лерос заявили, что Лещенко будет отвечать за информполитику Офиса президента вместо Подоляка

23.09 / Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

06.12 / Эксперт назвал условия Вашингтона Москве по Китаю и Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика