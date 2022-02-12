Победитель украинского нацотбора на “Евровидение 2022” исполнила в финале песню “Тіні забутих предків”. Видео

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12.02.2022, 23:32, Новости дня
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Всего в финале принимали участие восемь музыкальных композиций. Второе место занял Kalush Orchestra с песней “Стефанія” (14 баллов), третье – Wellboy с композицией Nozzy Bossy (13 баллов).

“Евровидение 2022” состоится с 10-го по 14 мая в Турине (Италия).

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Видео: Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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