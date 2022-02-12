Новая дата вторжения на Украину – Личное мнение

Западные СМИ назначили новую дату нападения России на Украину. Решительно заявляется, что 16 февраля войска Путина возьмут направление на вторжение.

Киев, напомню прогнозы журналистов, будет взят через двое суток. Некоторые страны уже эвакуируют свои посольства и консульства.



Нападёте? Фото: Соцсети

В Москву прилетают министры обороны стран НАТО, чиновники-дипломаты. Путину звонят президенты — грозят санкциями после вторжения.

А Россия всё никак не вторгнется. Лавров и Шойгу, утирая слёзы от смеха, говорят, что не хотят делать это даже под давлением санкций!

Как не хотите? Нет уж, вторгайтесь! Зря, что ли, мы пишем прогнозы в наших серьёзных изданиях?! Развили, понимаешь, бурную политическую повестку — просто так, по-вашему? Нельзя же так издеваться над нами, вы подрываете наш авторитет!

Уговаривают: ну и что, что Россия ни на кого не нападала первой? Нападайте, давайте, а то назначим новую дату вторжения!

Грустный комик Зеленский стягивает войска на Донбасе. Думает, может, провокация какая поможет? Ну, мало ли, а вдруг.

Французский философ Монтескьё ещё в XVII веке назвал подобное бурей в стакане воды. Так и сказал: c’est une tempete dans un verre d’eau, иносказательно намекая, чтобы не страдали фигнёй.

Повторю ещё раз: Россия не нападает первой. Никогда такого не было, не будет и в этот раз.

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