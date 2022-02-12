Начался разговор Путина и Байдена

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск), сообщил Белый дом.

«Разговор президента Байдена по защищенной связи с российским президентом Путиным начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС сообщение Белого дома.

Ранее Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Президент РФ и лидер Франции продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности РФ и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения РФ на Украину.