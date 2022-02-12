В лондонском метро запустили антироссийскую рекламу с цитатой из Тургенева

Бывший главный юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фото из метро Лондона, где на стене размещен рекламный щит с цитатой из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети», выразив уверенность, что написанное является «унижением русских».

Как следует из фото, опубликованного Гололобовым на своей странице в соцсети Facebook, на рекламном щите в лондонской подземке размещен текст: «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы… бесполезные слова. Русскому они не нужны». Гололобов в своей публикации выразил уверенность, что написанное – «унижение русских через цитирование классики в лондонском метро».

Сама цитата принадлежит персонажу романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» Евгению Базарову – студенту-нигилисту, не признающему авторитетов. При этом в оригинальной цитате Базаров отмечает, что слова эти, которые «русскому человеку даром не нужны», иностранные.

Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес побывал с официальным визитом в Москве и провел переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. При этом британцев восхитила картина, на фоне которой сфотографировались министры обороны и начальники штабов Вооруженных сил РФ и Соединенного Королевства. Днем ранее состоялась встреча глав МИД РФ и Британии Сергея Лаврова и Лиз Трасс.