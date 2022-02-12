Ушаков обвинил США в раздувании истерии о «вторжении» РФ на Украину

Соединенные Штаты раздувают истерию вокруг «вторжения» на Украину, которое якобы планирует Россия, а параллельно накачивают Киев оружием, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонной беседы российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

«Факты такие, что американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых военных инструкторов», – приводит слова помощника президента РФ ТАСС.

«Под аккомпанемент утверждений о «вторжении» создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил. Так мы расцениваем эту ситуацию», – подчеркнул Ушаков. Он обратил внимание, что в последние дни и часы ситуация вокруг передвижения российских войск на своей территории «просто доведена до абсурда».

Как утверждают в американской администрации, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным «ясно дал понять», что если РФ примет меры по эскалации вокруг Украины, то Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами «решительно отреагируют», в результате чего Москва столкнется с «быстрыми и серьезными издержками», а «российское вторжение на Украину приведет к массовым человеческим страданиям и ослабит позиции России».

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.