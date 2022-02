Она его победила – Личное мнение

Предпоследний пост Евгении Брик в Инстаграме — это её мысли о мужестве и храбрости.



Фото: Соцсети

Через четыре с половиной месяца эта красивая, глубокая женщина уйдёт в другой мир.

Очень надеюсь, что этот мир есть, и что Евгении там — хорошо.

Приведу её пост целиком:

“Courage is very important. Like a muscle, it is strengthened by use.”

Гениальная актриса Рут Гордон сказала : «Храбрость очень важна .Как и мышцы ,она укрепляется при использовании».Это всего лишь мой вариант очень прямолинейного перевода глубочайшей мысли ,заложенной в простой фразе . А вот ,как я это понимаю и почему меня это так трогает:Когда ситуация усложняется и мы чувствуем , что полны страха, важно всегда помнить,что мужество и храбрость усиливаются и укрепляются как мышцы ,от каждой тренировки и использования.Мы должны постоянно развивать в себе эту способность, чтобы оставаться спокойными и смелыми .Ситуации могут продолжать быть болезненными,сложными и на протяжении всей жизни нам придётся с ними иметь дело .Но с каждой новой тренировкой ,будет уже гораздо легче преодолевать эти препятствия.Так что,хорошей прокачки вам всех видов нашей мускулатуры ))

Правильные, простые слова, но таких правильных, простых слов гуляет много по просторам Интернета. Большинство из них не заходят в душу.

А слова Евгении зашли, потому что за ними — её личная правда. Полная и абсолютная. Правда, которую Брик вытащила из себя наружу и показала всем, не рассказывая при этом о себе.

В её Инстаграме не было ни вен с капельницами, ни колясок, ни палат. Но там была её история, откровенно рассказанная от начала и до конца: история прекрасной женщины, влюблённой в жизнь.

История Евгении Брик — это история красавицы с тёплым сердцем, победившей рак.

Она его победила уже тем, что наотрез отказалась с ним ассоциироваться. То ли победила, то ли приручила. Не суть.

Суть — в том, что эта женщина выбрала ассоциироваться с красотой, добротой, любовью, нежностью, смелостью и спокойствием.

И у неё это прекрасно получилось.

К чему это я? Ах, да: у вас тоже есть такой выбор.

Прямо здесь и сейчас вы, невзирая ни на какие обстоятельства, можете выбрать то, с чем хотите ассоциироваться.

Ну, и? Что выбрали?

—