До или после тонального крема: когда лучше наносить консилер

Консилер – неотъемлемая часть косметички каждой женщины. Он помогает замаскировать недостатки кожи. Этот вид косметики скрывает такие дефекты, как пигментные пятна, круги под глазами и прыщи. Когда лучше наносить консилер – до или после тонального крема? На этот вопрос мы ответим в статье.

Консилер и тональный крем: отличия

Тональный крем предназначен для выравнивания цвета кожи. С его нанесения начинается любой макияж.

Это средство тщательно растушевывают по всей поверхности лица. Оно должно создавать эффект “второй кожи”.

Консилер предназначен для маскировки дефектов на отдельных участках лица. Это более более плотное и пигментированное средство, чем тональник. Его не растушевывают по всему лицу, а наносят только на те области, которые необходимо скорректировать.

В каком порядке наносить косметику

Последовательность нанесения тонального крема и консилера зависит от того, какую область вы хотите замаскировать.

Если вам нужно скрыть темные круги под глазами, то сразу наносите на эту область консилер. Тональный крем на этом участке использовать не следует. Кожа под глазами очень тонкая, и средство будет собираться в мимических морщинах.

Если вам требуется замаскировать другие области лица, то сначала наносите тональный крем, а затем консилер. Это придаст коже более естественный вид.

Если у вас появились круги под глазами, то всегда начинайте нанесение макияжа с коррекции этой области. Затем наносите тональный крем на другие участки лица и маскируйте консилером все остальные дефекты.

Почему так важна последовательность

Тональный крем никогда не наносится на консилер. Это правило действует в любых случаях. Если вы нарушите эту последовательность, то корректирующее средство сотрется, когда вы будет наносить тональник.

Косметика с кремовой текстурой всегда наносится в следующей последовательности: сначала тональный крем, затем консилер, а в заключение – крем-румяна. Когда вы будете довольны результатом, нанесите пудру.

Как выбрать консилер

Выбирайте консилер такого же цвета, как ваша кожа. Если вам нужно выделить отдельные части лица (подбородок, скулы, щеки), то применяйте средство несколько светлее, чем цвет вашего лица. Наносите его тонкой кисточкой.

Подведем итоги

Чтобы скрыть “синяки” под глазами, накладывайте консилер на чистую кожу. Не используйте тональный крем в этой области. Если вам нужно замаскировать другие дефекты, наносите корректирующее средство точечно поверх тона. Для длительного результата закрепите консилер слоем пудры.