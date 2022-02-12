Политолог Марков призвал петербуржцев жаловаться на плохую снегоуборку

Политолог, кандидат политических наук Сергей Марков сравнил ситуации с уборкой снега в Петербурге и Москве. Он отметил, что Смольный справляется с задачей гораздо хуже, чем столичная мэрия.

Эксперт удивился, что в Петербурге плохо убирают даже Невский проспект, добавив, что город как будто перенесся на 50 лет назад.

«По сравнению с Москвой убирают снег намного хуже. Москва по уборке снега – это мировой лидер. Именно Москва обладает самым огромным парком техники. А Петербург – это средний европейский город, в котором каждая зима – неожиданность», – считает Марков.

В завершение политолог призвал жителей Петербурга не молчать о проблеме уборки снега и жаловаться во все возможные инстанции.

«Там, где жалоб больше, туда больше всего ресурса и направляют», — подытожил Марков.

Петербуржцы с начала зимы жалуются на некачественную уборку улиц и винят в снежном коллапсе губернатора Александра Беглова, призывая его немедленно уйти в отставку в связи с утратой доверия. Из-за плохой работы коммунальных служб тысячи горожан получили травмы.