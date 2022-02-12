 

Беседа Путина и Байдена завершилась

12.02.2022, 22:11, Новости дня
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Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена – третий с начала кризиса вокруг Украины – завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (20.06 по Москве), сообщили в Белом доме.

«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США», – передает ТАСС сообщение Белого дома.

О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск).

До Байдена Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Президент РФ и лидер Франции продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности РФ и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения РФ на Украину.



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