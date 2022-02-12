Британцев поразила картина на совместном фото Шойгу и Уоллеса

Пользователи Twitter в Британии восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина.

«Какая картина позади них!» – восхитился Steve Barker.

«Я прикован к картине за ними», – также написал пользователь Paul Tromans.

«Вот именно. Монти (фельдмаршал Монтгомери. – прим. ВЗГЛЯД), Айк (генерал Эйзенхауэр. – прим. ВЗГЛЯД) и другие. Союзники…» – ответил ему Paul Butterworth, передает РИА «Новости».

Британцы также «подкололи» делегацию и главу МИД страны Лиз Трасс, посетившей Москву за день до этого.

«Надеюсь, эти парни знают российскую географию лучше, чем Трасс», – написал пользователь geroman.

«Ставлю на то, что эта встреча прошла куда лучше визита Трасс», – сообщил Donald Twaine.

Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес побывал с официальным визитом в Москве и провел переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.