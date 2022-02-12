 

С посольства Британии в Киеве сняли государственный флаг

12.02.2022, 22:08, Новости дня
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Государственный флаг снят с посольства Великобритании в Киеве, свет в здании не горит, возле здания нет охраны.

О снятии флага с посольства Великобритании в Киеве сообщил корреспондент РИА «Новости». В данный момент в посольстве не горит свет, возле здания нет охраны.

Между тем зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, экс-посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов отметил, что снятие государственного флага с посольства «может быть техническим моментом».

«Бывают ремонтные работы и прочее. Эта просто общая такая взвинченность ситуации, она привлекает внимание. Я думаю, что надо разобраться с природой, это связано с техническим вопросом? На ночь, например, флаг опускают. Поэтому надо посмотреть, за этим что-то стоит или нет. Вполне может быть, что ничего», – заметил он.

Как отметил Бакланов, например, если выезжает какая-то часть посольства, на флаге это никак не отражается, посольство тогда продолжает работу как нормальное загранучреждение.

«По опыту, бывает разная природа подобного рода внешних признаков, связанных с посольством, символами, наличием флага, соответствующих дополнительных реквизитов. Надо разобраться и не спешить делать какие-то выводы», – резюмировал он.

Ранее в субботу сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве продолжает работу, посол страны Мелинда Симмонс остается на Украине вместе с основной командой. Также глава представительства Евросоюза (ЕС) на Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас сообщил в Twitter, что остается в Киеве.

Между тем минобороны Британии сообщило об отъезде военных инструкторов с Украины.

Посольство России заявило, что продолжает работу на Украине, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения об эвакуации.



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