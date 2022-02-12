В Чечне призвали наказать напавшего на женщину у мечети депутата

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев решил обратиться в Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении главы совета депутатов Мещанского района Москвы Александра Закускина, который якобы распылил перцовый баллончик в лицо чеченки возле мечети.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой разместил в своем Telegram-канале видеозапись, где пожилая жительница Чечни рассказывает о нападении на нее в Москве депутата Закускина.

Женщина на видео поясняет, что торговала рядом с мечетью, когда депутат начал предъявлять ей претензии и угрожать депортацией. По словам пострадавшей, мужчина брызнул ей баллончиком в лицо, в результате чего она получила ожог глаза.

«Согласно выписке из медицинской карты амбулаторного больного Юсупхаджиева получила ожог конъюнктивы и роговицы глаз первой степени. Считаю, что в действиях Александра Закускина усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Мы уже подготовили обращение на имя генерального прокурора РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования», – написал омбудсмен на своей странице в Instagram, передает ТАСС.

По его словам, также планируется обратиться к председателю Мосгордумы с просьбой принять соответствующее решение в отношении депутата.

«Женщина рассказала, что Александр Закускин кричал на нее, пнул ногой ящик, который она использовала для торговли, угрожал депортировать. В ответ она попыталась показать политику свой российский паспорт. Но вместо того, чтобы посмотреть ее паспорт и убедиться, что она является гражданкой РФ и депортации не подлежит, он достал из своего автомобиля перцовый баллончик и брызнул ей в лицо», – рассказал Солтаев после общения с пострадавшей.

Между тем, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в телефонной беседе с главой совета депутатов Мещанского района Москвы Александром Закускиным осудил его действия в отношении пожилой чеченки, торгующей у мечети в Москве.

«Кто бы она ни была, какой бы национальности ни была, вероисповедания, так не поступают. Такие единоросы как раз и портят нам все, и вы не соответствуете, на мой взгляд, быть в этой партии», – сказал Делимханов в телефонном разговоре с Закускиным, передает РИА «Новости».

«Если бы вы говорили о каких-то террористах, или экстремистах, или людей, которые предают эту страну, это был бы один момент, но пожилая женщина зарабатывает там, что сидит, как и остальные <…> вы на нее только наезжаете. Мы уже поняли, что несколько раз это было, знаете, за это нужно будет отвечать. Чтобы не было, это не мужской поступок», – добавил он.

В телефонной беседе Закускин признал, что «переборщил» и пообещал принести извинения женщине.