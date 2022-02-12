 

Авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину

12.02.2022, 22:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представитель KLM рекомендует пассажирам, чьи рейсы отменены, обращаться за консультацией в министерство иностранных дел Нидерландов. Пресс-секретарь министерства заявил, что призыв покинуть Украину не должен был стать для жителей Нидерландов сюрпризом.

“Предупреждения были выпущены несколько недель назад, рекомендации по поездкам долгое время были “оранжевыми”, – отметил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

23 января на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину график своих ночных авиарейсов в Киев изменила немецкая авиакомпания Lufthansa.

24 января отказались от ночной стоянки самолетов в Киеве швейцарская авиакомпания Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM.

8 февраля ирландский лоукостер Ryanair остановил продажу билетов на все рейсы из Харькова и Херсона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Лидеров стран ЕС обязали прибыть на саммит без электронных устройств

23.01 / В ДНР заявили о переброске Киевом дивизиона «Ураганов» в Донбасс

29.08 / В Уганде молния убила 10 детей

22.02 / Украина заинтересована в скорейшем успешном завершении переговоров с МВФ – министр финансов

06.06 / SpaceX успешно вывела спутник SXM-8 на орбиту

01.09 / Названы крупнейшие торговые партнеры Украины

29.01 / “Австралия оказалась более стратегической”. Польских журналистов снова не пригласили на пресс-конференцию Зеленского

07.09 / В ВОЗ заявили, что мир – на плато по заболеваемости COVID-19

24.08 / Водителей в Украине могут получить штрафы за 3D номера на автомобилях

30.07 / В 2021 году Украина более 400 раз запрещала ввозить российские книги – Ткаченко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика