Суд арестовал с альтернативой залога четырех возможных подельников нардепа Трубицына

Доверенному лицу Трубицына избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 481 тыс. грн. Аналогичная мера избрана директору коммунального предприятия и его двум заместителям с возможностью внесения залогов в размере 4 млн 465 тыс. грн, 1 млн 488 тыс. грн и 744 тыс. грн соответственно.

“В случае внесения залога на подозреваемых будет возложен ряд процессуальных обязанностей”, – сообщили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/273937458194292

Контекст:

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил 9 февраля, что НАБУ задержало на взятке Трубицына, а также его помощника. По информации Бутусова, сумма взятки составляет 1,26 млн грн. “Украинская правда” сообщила, что Трубицын скрылся от детективов на автомобиле, его разыскивают. “Детективы НАБУ сумели задержать его неофициального помощника Александра Коча”, – уточнили журналисты.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура проинформировала, что на взятке в 1,26 млн грн были разоблачены депутат Киевсовета и еще пять человек. По данным следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Елена Шуляк выразила мнение, что “это лишнее подтверждение факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы”. Она заявила, что в партии ожидают “всестороннего и тщательного расследования”.

9 февраля специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Трубицыну о подозрении. 11 февраля Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Трубицына, он может выйти под залог в размере почти 15 млн грн.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

—