Мнение: Магазины без продавцов, контроль переводов родственниками и угроза снижения бдительности

1. Магазины без касс и продавцов пришли в Россию, их уже начали потихоньку внедрять известные торговые сети. Тем, кто сегодня работает продавцом, стоит серьёзно задуматься об освоении запасной профессии. Перемены такого рода долго готовятся, а потом наступают довольно быстро. Блогер Сергей Маркелов пишет:

https://www.facebook.com/sergey.markelov.58/posts/6967547719982595

Будущее — уже в Москве. Закупился сегодня в магазине без кассиров и продавцов. Берёшь продукты с полки и уходишь. Кругом море видеокамер. Заходи́те в магазин — улица Тестовская, дом один. ВкусВилл сделал.

У меня возникла идея, как их хакнуть. Зашёл вдвоём со своим пионером, по одному турникету. QR-код для магазина оформлял только Игорь. 2 продукта взял с полки он, а 2 — я. Выходили, держа все 4 открыто.

Предполагал, что скоро позвоню и поставлю в тупик вопросом “с карточки сняли за 2 товара из 4, как оплатить оставшиеся?!” (есть у меня знакомый в IT Вкусвилла).

Но удивительным образом — они с сняли с карты Игоря за все 4 продукта. Неужели это софт сделал? Или всё же каждого клиента пока отсматривает глазами человек (или следственная группа из 10 человек) и назначает оплаты вручную?

Крутые ребята работают во Вкусвилле! Выражаю Вам своё уважение.

2. Жулики продолжают потрошить банковские счета доверчивых граждан:

https://lenta.ru/news/2022/02/09/vnukstalina/

В Москве мошенники обманули на 16 миллионов рублей племянника Иосифа Сталина — ветерана Великой Отечественной войны 93-летнего Леонида Аллилуева. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, осенью 2021 года злоумышленники позвонили пенсионеру под видом сотрудников банка и сообщили, что некие мошенники пытаются украсть деньги с его счета. Они пояснили, что счет надо обновить, и рассказали, как перевести деньги на резервные счета. Следуя их указаниям, мужчина за месяц перевел мошенникам около 16 миллионов рублей. После этого лжесотрудники банка исчезли.

Ветеран войны обратился в правоохранительные органы лишь во вторник, 8 февраля. Он пояснил, что мошенники, общаясь с ним, постоянно запугивали его риском остаться без средств.

Каждый месяц жулики крадут у россиян примерно по миллиарду рублей (многие жулики действуют из-за границы, и поймать их тяжело).

Страдают от мошенников прежде всего пожилые люди. В Сбербанке недавно ввели механизм, позволяющий младшим родственникам защитить финансы своих старших родственников:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61f794309a794760b2dc32a4

«Сбер» запускает новый сервис для защиты родственников от мошенников — подтверждение операций близким человеком. Об этом РБК сообщила пресс-служба банка.

Новый сервис позволяет отправлять онлайн-перевод клиента на дополнительную проверку помощнику до исполнения банком. Помощник — выбранный им близкий человек — может одобрить операцию или отклонить ее исполнение, если сочтет подозрительной.

Для подключения услуги требуется согласие и клиента, и помощника.

Банк отмечает, что помощник не может проводить операции за клиента или видеть остаток средств и поступления на счет, ему доступны только реквизиты самой операции. Кроме того, использование сервиса не отменяет стандартные алгоритмы проверки операций банком.

По данным Банка России, за третий квартал прошлого года мошенники похитили у россиян 3,2 млрд руб., из них удалось вернуть только 7,7%. За указанный период зарегистрировано более 256 тыс. случаев, когда злоумышленники пытались вывести средства с банковских карт, в 41% этих случаев они воспользовались социальной инженерией, то есть пытались выяснить данные карт у их обладателей.

Забавно, но другого элементарного механизма, — ограничения на снятие максимальной суммы за день и за месяц, ограничения на получение кредитов, — в большинстве банков до сих пор нет. Точнее, есть, но все ограничения подобного рода мошенники могут снять, просто позвонив на горячую линию банка и назвав кодовое слово.

Вообще, если подумать хоть немного, банки можно сделать на порядок безопаснее. Сделать снятие с некоторых счетов доступным только при личном визите, к примеру. Ответственным за безопасность Сбера, Альфы, ВТБ или любого другого крупного банка достаточно пригласить в гости любого старого линуксоида, чтобы им прочли двухчасовой ликбез по точной настройке прав доступа. Жаль, что они до сих пор, в 2022 году, пытаются изобретать велосипед.

Я бы похвалил Сбер хотя бы эту их инициативу, «защити родственника», но они и её сделали неряшливо, неумело. Насколько я вижу, они даже не позволяют клиенту выбрать минимальный порог, ниже которого одобрения родственника запрашивать не надо. И если вы подключите эту услугу своей бабушке, вам придётся подтверждать не только перечисление трёх миллионов Остапу Ловкачёву, но и каждую оплату стаканчика кофе за 45 рублей.

3. Конечно, прежде всего с мошенниками должны бороться сами банки, у которых для этого есть и силы, и средства. ЦБ собирается вскоре обязать банки возвращать жертвам мошенников некую минимальную сумму ущерба. Правильный шаг, но это всё же полумера. Нужно обязать банки возвращать всю сумму — как я показал выше, сейчас банки просто не видят смысла напрягаться, защищая деньги клиентов.

Эксперты предупреждают, что даже несмотря на все эти нововведения, расслабляться гражданам не стоит:

https://lenta.ru/news/2022/02/11/vozvrat/

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова полагает, что предложение Центробанка позволит увеличить долю возвращаемых денег и будет позитивно воспринято обществом, но здесь есть свои «подводные камни».

«Уверенность, что любые похищенные средства будут возвращены, имеют и оборотную сторону — снижение внимательности гражданина к обеспечению мер собственной безопасности в цифровом мире», — подчеркнула эксперт.

Директор центра Андрей Федяев назвал идею ЦБ долгожданной, но пояснил, что в настоящее время уровень финансовой грамотности россиян оставляет широкое поле деятельности для мошенников. Он заявил, что единственный путь к сокращению числа подобных преступлений – изучение базовых правил взаимодействия с финансовой инфраструктурой.

Ранее стало известно о предложении ЦБ внести ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников. По данным издания, изменения планируется внести в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Соответствующие материалы были разосланы участникам банковского рынка от имени директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.