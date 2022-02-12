 

Виктория Шелягова впервые станет бабушкой

12.02.2022, 21:30, Разное
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Единственная дочь Виктории Шеляговой и ее бывшего мужа Виктора Яковлева – Варвара – скоро впервые станет мамой. 25-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram селфи в красном коротком платье с откровенным декольте, которое подчеркивало ее положение:

А у вас что нового? – коротко подписала снимок девушка. 

В пост она также добавила картинку с красным чупа-чупсом в тон платью, как бы иронично подшучивая над своей изменившейся фигурой.

О Варваре известно немного: девушка увлекается модой, коллекционирует винтажные вещи со всего мира и продает их в собственном винтажном магазине V Vintage в Санкт-Петербурге. Об избраннике и, вероятно, отце будущего малыша информации в сети нет, но Варвара часто публикует фото с ним у себя в Instagram. 25 июня она публично поздравила его с днем рождения, назвав парня своим “лучшим другом (с привилегиями)”.

Варвара – единственный ребенок светской львицы Виктории Шеляговой. Девочка родилась в первом браке Виктории с Сергеем Яковлевым в 1996 году. Вскоре они развелись, а Варвара, по ее собственному признанию, почти не общается с отцом:

Мы не особо близки, я просто звоню ему раз в месяц, чтобы убедиться, что с ним все хорошо. Его зовут Серёжа, и он живет в Петербурге. Я, кстати, там же родилась. Родители познакомились, когда мама была совсем юной, а разошлись, когда поняли, что дальше лучше по-отдельности. Мне тогда было 10 или 11 лет, – рассказывала она в интервью Peopletalk в 2018 году.

С матерью у Варвары тоже сложились непростые отношения. Известно, что в выпускном классе у нее были проблемы с запрещенными веществами, из-за которых ее чуть не отчислили. Лишь после ультиматума отчима и матери прекратить отношения с парнем, который якобы и склонил ее к этому, она все же окончила школу. Но после уехала в Санкт-Петербург, где живет ее отец. Окончив первый курс, девушка бросила учебу, несколько лет путешествовала по миру. Виктория же не скрывала, что ей было непросто воспитывать дочь:

Я плохой воспитатель, слишком демократичный, у нас с Варей был трудный период. Но сейчас я смотрю на нее и понимаю, что она точная копия меня, только без страхов, – говорила она в одном из интервью.

С 2007 года Виктория замужем за совладельцем ЗАО “Ритуал-сервис” Олегом Шеляговым. Общих детей у супругов нет.



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