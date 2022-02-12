Массовая драка произошла в московском ресторане
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Несколько человек устроили драку в ресторане на улице Новопетровская в Москве.
В полицию Москвы поступило сообщение о массовой драке в одном из заведений общественного питания города, сообщил каналу «360» источник в экстренных службах.
Он уточнил, что драка произошла в одном из ресторанов на улице Новопетровской. Окружная полиция в экстренном порядке выехала на вызов.
Ранее бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в столичном кафе.
Смотреть комментарии → Комментариев нет