 

Массовая драка произошла в московском ресторане

12.02.2022, 21:24, Новости дня
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Несколько человек устроили драку в ресторане на улице Новопетровская в Москве.

В полицию Москвы поступило сообщение о массовой драке в одном из заведений общественного питания города, сообщил каналу «360» источник в экстренных службах.

Он уточнил, что драка произошла в одном из ресторанов на улице Новопетровской. Окружная полиция в экстренном порядке выехала на вызов.

Ранее бизнесмен расстрелял из травматического оружия мужчину в столичном кафе.



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