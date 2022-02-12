 

Блинкен и Трасс обеспокоились «планами РФ напасть на Украину»

12.02.2022, 21:24, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс: оба выразили обеспокоенность относительно «планов РФ начать военную агрессию в ближайшие дни».

«Они также говорили о том, что международные усилия должны быть направлены на поиск значимого диалога с Россией по взаимным обеспокоенностям в области безопасности, который бы мог привести к дипломатическому решению», – приводит РИА «Новости» сообщение госдепартамента.

Блинкен подчеркнул важность совместной работы США с союзниками по НАТО и европейскими партнерами над созданием «быстрых и суровых издержек» для РФ в ответ «на любую дальнейшую военную агрессию против Украины».

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу повторил, что РФ не намерена нападать на Украину, передает Рейтер.

Также Лавров сообщил Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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