 

Зеленский сообщил о новом разговоре с Макроном. Перед этим президент Франции говорил с Путиным

12.02.2022, 21:18, Новости дня
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“Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит в Украину [8 февраля]. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках “Нормандской четверки”, ТКГ (трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. – “ГОРДОН”)”, – написал Зеленский.

Он отметил, что в разговоре с президентом Франции “обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров”.

“Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации”, – подчеркнул президент Украины.

Продовжили діалог з @EmmanuelMacron. Подякував за його візит до . Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах #N4, ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2022

Перед появлением твита Зеленского стало известно, что Макрон по телефону пообщался с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров с президентом Франции глава Кремля назвал провокационной информацию о планах России вторгнуться в Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил Зеленский на пресс-конференции 28 января.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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