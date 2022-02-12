Французский способ подводки глаз поможет замаскировать нависшие веки

Нависшие веки визуально старят лицо. Это один из признаков возрастных изменений кожи. Если вы хотите выглядеть моложе, то совсем не обязательно делать хирургическую подтяжку века (блефаропластику). Существует французский способ подводки глаз, который поможет скрыть этот дефект. Подробно мы расскажем о нем в статье.

Что это такое

Французский способ представляет собой разновидность графической подводки. Он делает разрез глаз более удлиненным, а взгляд более открытым и распахнутым. Такой эффект визуально омолаживает и скрывает нависшее веко.

Секрет этого метода заключается в необычном месте нанесения подводки. Линия проводится не над линией роста ресниц, а в складке между подвижным и неподвижным веком. В результате ваши глаза выглядят более крупными и выразительными.

Если вы используете французский метод, то обратите внимание на форму линии. Она должна напоминать подводку “кошачий глаз”. Стрелка повторяет форму вашего века, а ее внешние уголки приподняты.

Как подобрать цвет

Цвет косметики для французской подводки может быть любой. Для повседневных случаев следует использовать нейтральные тона: черный, коричневый, темно-серый. Для торжественного макияжа подойдут розовые, зеленые, синие, фиолетовые и даже блестящие тона. Вы также можете подбирать подводку под тон вашей одежды.

Сочетание с обычной подводкой

Французскую подводку можно сочетать с обычной. Вы даже можете соединить стрелку над ресницами и линию между подвижным и неподвижным веком. Это откроет ваш взгляд и отвлечет внимание от нависшей кожи.

Если вы используете французскую подводку, то обязательно наносите тушь на ресницы. Это сделает ваш взгляд еще более выразительным и открытым.

Заключение

Французская подводка – это простой способ маскировки нависшего века. Высокая и длинная стрелка сделает ваш образ модным и необычным. Такой макияж позволит вам визуально сбросить несколько лет.