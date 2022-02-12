SCMP – Китайская ассоциация планирования семьи будет «вмешиваться» в случае абортов у незамужних женщин

Среди своих проектов на ближайший год Китайская ассоциация планирования семьи анонсировала планы по «вмешательству» в случае абортов у незамужних женщин и девушек-подростков, пишет South China Morning Post. Также в рамках борьбы с китайским демографическим кризисом организация собирается заняться продвижением традиционных ценностей и «позитивного» образа брака и многодетной семьи.



AP

Китайская ассоциация планирования семьи заявила, что будет «вмешиваться» в ситуации, когда незамужние женщины и девушки-подростки хотят сделать аборт, пишет South China Morning Post.

В своём плане, в котором расписаны главные инициативы ассоциации на ближайший год, организация отметила, что такие «вмешательства» будут проводиться с целью «улучшения репродуктивного здоровья». Кроме того, ассоциация отметила, что создаст рабочую группу, которая будет заниматься просвещением и продвижением традиционных ценностей в сфере планирования семьи. Однако подробности о своих проектах организация пока не предоставила.

Как напоминает издание, в мае прошлого года Китай смягчил правила по контролю над рождаемостью и позволил семьям заводить по три ребёнка. Страна сейчас борется с масштабным демографическим кризисом, связанным со старением населения и спадом рождаемости. Несмотря на то что в 2016 году Пекин положил конец действовавшей несколько десятилетий политике «одного ребёнка», переломить ситуацию до сих пор не удалось. Многие молодые китайцы боятся заводить детей по экономическим причинам и из-за недостаточной социальной поддержки со стороны государства.

Ассоциация планирования семьи намерена бороться с проблемой с помощью продвижения «позитивного» образа брака и многодетной семьи, образовательных программ и обеспечения более качественного предродового и послеродового ухода за женщинами. Организация намерена выступать за распределение между родителями обязанностей по воспитанию детей в семье, а также за отмену практики выкупа невест, распространённую в некоторых сообществах страны.

South China Morning Post подчёркивает, что пока неясно, каким именно образом ассоциация собирается «вмешиваться» в аборты. По словам гинеколога из Шэньчжэня, которая попросила не называть её имя, больница, в которой она работает, не получала никаких особых указаний по приостановке абортов.

Научная сотрудница Академии общественных наук в Шанхае и эксперт по феминизму Чэнь Яя полагает, что новый план может быть направлен на уменьшение числа незапланированных беременностей и, соответственно, абортов. При этом Чэнь подчеркнула, что подобные меры нужно реализовывать с осторожностью. «Иначе в конечном счёте из-за этого могут начать стигматизировать молодых женщин, которым приходится идти на аборт, а это может поставить их в положение, более уязвимое, чем оно того требует», — объяснила эксперт. По её мнению, необходимо посвятить больше ресурсов организации общего сексуального просвещения, особенно в отношении мужчин, — чтобы они больше уважали и понимали женщин.

Эксперт по Китаю из Human Rights Watch Ван Яцю отметила, что в рамках такой инициативы есть пространство для злоупотребления полномочиями. Аналитик напомнила, что в период действия политики «одна семья, один ребёнок» многих женщин заставляли делать аборты. «Из документа ясно, что китайское правительство поощряет рождение детей и пытается сократить число абортов. Учитывая его историю ограничения репродуктивных прав женщин и нарушения их физической неприкосновенности жёсткими мерами, такая инициатива, несомненно, вызывает обеспокоенность», — прокомментировала Ван.