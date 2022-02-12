Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе прокомментировала скандал вокруг спортсменки

Российский тренер Этери Тутберидзе впервые с момента, как допинг-проба ее подопечной Камилы Валиевой дала положительный результат, высказала свое мнение насчет скандала:

Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы ни в коем случае не бросили спортсменку, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца. Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допинг-тестом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотный план – ну, не знаю, или и то, и другое. Очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность. Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений относительно Камилы Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто и что решает, но надеюсь, что справедливость как-то восторжествует, – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Сборная ОКР по фигурному катанию

Напомним, что несколько дней назад сборная России с Камилой Валиевой в ее составе одержала победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Организаторы сообщили о переносе церемонии награждения сначала на один день, а потом – на неопределенный срок. Вчера, 11 февраля, ее допинг-пробу официально признали положительной – анализы от 25 декабря показали наличие триметазидина. Тем не мене, 15-летняя спортсменка продолжает тренироваться и оттачивать свою программу. Решение по спортсменке примет Спортивный арбитражный суд.

Этери Тутберидзе с Камилой Валиевой и Даниилом Глейхенгаузом