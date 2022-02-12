Мнение: Сценарий будущей войны

Собственно, сценарий написан уже давно, роли розданы. Публика уже в зале, в почетных ложах с лорнетами на длинных рукоятках – самые почетные гости: Борис Джонсон (“украинцы будут сражаться до последней капли крови”), Олаф Шольц (“после нападения России на Украину мы откажемся от СП-2”), Джозеф Байден (“война начнется 16 февраля, не пропустите!”) и прочие представители мировой элиты. Начало спектакля, как обычно, затягивается, публика уже скучает и местами начинает недовольно свистеть или аплодировать.

Опишем последовательность. Как ни странно, войну должен начать вовсе не Путин, а… Зеленский. Просто достигнут консенсус в том, что начало войны Зеленским никем не будет считаться как начало войны – хотя внешние атрибуты будут хоть куда: мощнейший удар самыми современными вооружениями, включая беспилотники, потом – фронтальное наступление большими массивами танков, с поддержкой артиллерией, гаубицами, ракетами и фронтовой авиацией. Земля будет стоять дыбом! Но – уже сейчас все условились считать, что это будет “полицейская операция”, не более.

Итак, Украине во всех раскладах отведена почетная роль — она должна войну НАЧАТЬ. Известно как — наступлением по всей линии разграничения на ДНР/ЛНР. Собственно, все последние 1,5 года Украина к этому готовится, собрала ударный кулак ВСУ вдоль всей линии, а все эти концентрации путинских войск вдоль границы с Украиной — это как раз истеричная попытка России такое наступление предотвратить.

Нельзя сказать, что Зеленский так уж рвется к этой войне. Возможно, он даже понимает, что его роль крайне двусмысленна, ведь при всех раскладах “финальная битва Добра со Злом”, как намечено постановщиками, должна будет проходить именно НА Украине (здесь этот предлог наиболее уместен) – и это само по себе ничего хорошего Украине не сулит. Поэтому Зеленский всячески отлынивает. Известная фраза “чем больше артист, тем больше ПАУЗА” тут подходит вполне, а ведь Зеленский как раз артист и есть – и артист неплохой. Наверно, больше, чем делает сейчас Зеленский — с его тактикой “медлителя”, стремлением всячески оттягивать момент отдачи приказа на наступление — сделать и нельзя.

Вот только валять дурака до бесконечности ему, скорее всего, не дадут. Война, угрожающая Европе и способствующая “сплочению”, нужна вовсе не Украине – ее заказчики находятся совсем в других местах и странах. Будет Зеленский тянуть дальше — его, думаю, просто убьют. Свои же — какие-нибудь “патриотично настроенные военные”. Тем более, что на Украине с этим последнее время просто. И поставят какого-нибудь Порошенко (не зря ж он вернулся) — а Порошенко, тем более наученный примером Зеленского — свою подпись под “приказом Главнокомандующего” поставит.

Украине тут трудно извернуться. Что-то сделать против войны может только Путин, а именно — сдать Донбасс.

Но Путин сдавать Донбасс не будет. Поэтому почти сразу после начала украинского наступления он должен будет отдать свой приказ – отправить танки на помощь ЛДНР ЧЕРЕЗ границу России и Украины. Вот сразу после пересечения границы русскими танками война и будет считаться ВСЕМ МИРОМ официально начатой.

И дальше весь мир начнет азартно делать ставки, большая часть, конечно, на Украину, но будут и те, кто “на мистера Пу”, в СМИ появятся бесчисленные репортажи о зверствах русской армии (половина будет правдой), начнутся сборы во всех странах пожертвований и гуманитарной помощи “страдающей Украине” – ну а русского медведя обложат уже всевозможными санкциями по самые ноздри.

Дальше уже неинтересно.