Роскосмос сообщил о приближении к Земле астероида размером с четыре Эйфелевы башни

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12.02.2022, 20:40, Новости дня
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Крупный астероид в четыре раза крупнее Эйфелевой башни приближается к Земле и пролетит мимо нее 4 марта, сообщил Роскосмос.

«К Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни… астероид пролетит вблизи планеты 4 марта», – говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram. Там же была показана анимация полета.

Как уточняют в Роскосмосе, анимация была сделана сотрудниками института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН благодаря телескопу на Алтае.

Максимальное сближение небесного тела с нашей планетой, однако, будет на расстоянии 4,8 млн километров, что исключает вероятность столкновения. Это расстояние превышает 10 расстояний между Землей и Луной.

Ранее Роскосмос продемонстрировал первый образец антропоморфного робота «Теледроид», в будущем такие машины должны работать в открытом космосе.



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