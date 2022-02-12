Мнение: АПЛ США вторглась в российские воды

АПЛ США вторглась в российские воды

Американская подводная лодка вошла в российские территориальные воды в районе Курил, против нее применили специальные средства, сообщило Министерство обороны.

"Двенадцатого февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", — рассказали в ведомстве.

Экипажу субмарины на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!"

Иностранный военный корабль проигнорировал требование.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", — говорится в сообщении.

Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает учения и контролирует подводную среду для предотвращения нарушения государственной границы.

В связи с инцидентом в Минобороны вызвали военного атташе при посольстве США в Москве.

https://ria.ru/20220212/podlodka-1772493860.html – цинк

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