 

Мнение: АПЛ США вторглась в российские воды

12.02.2022, 20:36, Разное
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АПЛ США вторглась в российские воды

Американская подводная лодка вошла в российские территориальные воды в районе Курил, против нее применили специальные средства, сообщило Министерство обороны.
"Двенадцатого февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", — рассказали в ведомстве.
Экипажу субмарины на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи передали сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!"
Иностранный военный корабль проигнорировал требование.

"В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства", — говорится в сообщении.
Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает учения и контролирует подводную среду для предотвращения нарушения государственной границы.
В связи с инцидентом в Минобороны вызвали военного атташе при посольстве США в Москве.

https://ria.ru/20220212/podlodka-1772493860.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



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