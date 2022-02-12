“Мурат так много потерял”. Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал
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В ролике София появляется в зеленой шапке “лягушке” и свитшоте с надписью “Поцелуй лягушку – получишь принца”.
Налчаджиолгу поставил под видео лайк.
“Как две сестрички!” – прокомментировала публикацию tamaradutka.
“Мурат так много потерял”, – написал пользователь evsjjcgjn.
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Контекст:
София – единственная дочь Ани Лорак. Ее отец – бывший муж певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.
В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии Реус, а в конце октября познакомил ее со своей дочерью.
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