 

“Мурат так много потерял”. Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал

12.02.2022, 20:35, Новости дня
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В ролике София появляется в зеленой шапке “лягушке” и свитшоте с надписью “Поцелуй лягушку – получишь принца”.

Налчаджиолгу поставил под видео лайк.

“Как две сестрички!” – прокомментировала публикацию tamaradutka.

“Мурат так много потерял”, – написал пользователь evsjjcgjn.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

София – единственная дочь Ани Лорак. Ее отец – бывший муж певицы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В сентябре 2021 года Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева Лилии Реус, а в конце октября познакомил ее со своей дочерью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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