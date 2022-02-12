Хип-хоп, ТikTok и криптобанда

История русско-американской семейной пары, которая смогла провернуть одну из крупнейших мошеннических схем с криптокошельками в истории США.

Во вторник на Манхэттене задержали семейную пару по подозрению в отмывании около 120 тысяч биткоинов, украденных при взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Правоохранителям удалось конфисковать у россиянина Ильи Лихтенштейна и американки Хизер Морган большую часть из них — 94,6 тысяч биткоинов (примерно 3,6 млрд долларов на момент изъятия, сейчас — около 4 млрд долларов). В Минюсте США заявили, что это крупнейшая конфискация криптовалютных активов в истории.

Супругам предъявили обвинение в сговоре по обналичиванию криптовалюты, по которому им грозит до 20 лет тюрьмы, и в сговоре с целью обмана США — за это предусмотрено до пяти лет лишения свободы. О том, связаны ли Лихтенштейн и Морган непосредственно с атакой на Bitfinex, в ведомстве не уточняют. 8 февраля пара предстала перед федеральным судом США, расположенном на Манхэттене.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. Скриншот: Razzlekhan / YouTube

Издание The New York Times сообщило, что суд отпустил Лихтенштейна под залог в размере пяти млн долларов, а Морган — под залог трех млн долларов. Однако позже действие залога приостановили, пару поместили под арест. По данным минюста, супруги с помощью сложной схемы за пять лет успели «отмыть» менее одной пятой части украденного — около 25 тысяч биткоинов, что эквивалентно 1,1 млрд долларов или 82,3 млрд рублей.

За это время семейная пара приобрела известность в соцсетях благодаря собственным рэп-клипам на YouTube под псевдонимом Razzlekhan, статьям для деловых журналов Inc. и Forbes о финансовой безопасности, а также тиктокам о том, как построить многомиллиардный бизнес. Так, своим личным гимном 31-летняя Морган, объявившая себя «крокодилом с Уолл-стрит», называет трек Versace Bedouin.

Cкриншот: YouTube

«Эта песня для предпринимателей и хакеров, неудачников и бездельников», — так начинается клип. В одном из куплетов гражданка зачитывает, что она одновременно является «рэпером, экономистом, писателем, журналистом и CEO, а также грязной-грязной-грязной-грязной шлюхой» (дословный перевод — ред.).

Действительно, в профиле Хизер Морган в LinkedIn говорится, что она основала компанию SalesFolk, которая помогла более чем 920 компаниям B2b оптимизировать их деятельность благодаря использованию электронной почты. Она указала в описании своего аккаунта, что в данный момент

занимается разработкой корпоративного программного обеспечения для «борьбы с ростом мошенничества и киберпреступности».

На сайте Forbes под авторством Морган опубликованы более 50 заметок на темы продаж, бизнеса, бигтеха и искусства. В журнале Inc. она преимущественно писала о маркетинге и продажах. В одной статье за 2020 год гражданка рассказала, как защитить свой бизнес от киберпреступников и мошенников, которые «пользуются сбоями, вызванными пандемией».

Также гражданка ведет несколько TikTok-аккаунтов: в одном она рассказывает о том, как создала «многомиллиардный бизнес», будучи двадцатилетней, и разбирает ошибки коммерческих компаний при рассылке электронных писем покупателям, а в другом — читает рэп.

Супруг Морган, россиянин Илья Лихтенштейн, изредка появляется в рэп-клипах Razzlekhan. По информации The New York Times, гражданин по прозвищу «Голландец», который также имеет американское гражданство, называет себя технологическим предпринимателем, программистом и инвестором. Cогласно профилю Лихтенштейна в LinkedIn, он основал блокчейн-стартап под названием Endpass, «решающий проблемы децентрализованной идентификации и аутентификации» пользователей сети.

Следователи по делу семейной пары об отмывании средств сумели проследить движение украденных с биржи Bitfinex биткоинов в блокчейне — цифровой «книге», которая обновляется каждый раз, когда биткоин перемещается в новый криптовалютный кошелек. Конфисковать более 94 тысяч биткоинов правоохранители смогли, получив во время обыска пароли к учетной записи от облачного хранилища Лихтенштейна. Они утверждают, что часть этих средств в конечном итоге оказалась на финансовых счетах Лихтенштейна и Морган, которые тратили их на невзаимозаменяемые токены (NFT) и золото.

Также, по версии прокуратуры, для легализации украденных млрд супруги открыли множество счетов на вымышленные имена, проводили тысячи транзакций на мелкие суммы денег и распределяли деньги по криптовалютным биржам. Кроме того, Лихтенштейн и Морган покупали на криптовалюту подарочные сертификаты гипермаркета Walmart, с которых расплачивались за поездки в Uber и аренду жилья на Hotels.com, а также за покупку PlayStation.

Несмотря на предпринятые усилия, деятельность пары неоднократно привлекала внимание криптовалютных бирж — так, когда их активы на сумму более 186 000 долларов заморозили, супруги использовали вымышленные имена, чтобы открыть еще семь учетных записей на той же бирже.

Издание The New York Times обратило внимание, что в 2014 году в своем твиттере Морган назвала биткоин «хрупким активом, который не имеет реальной ценности и рано или поздно достигнет нуля». Через шесть лет гражданка вновь высказалась о биткоине в твиттере, сообщив, что «этот пузырь может скоро лопнуть».

Алина Данилина, корреспондент

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