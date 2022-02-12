«За Русь взорвусь»: профсоюз сапёров России внесли в перечень экстремистских организаций

Басманный районный суд города Москвы постановил внести «Всероссийский профсоюз военных и промышленных сапёров» в перечень экстремистских организаций. Соответствующее решение опубликовано на сайте районного сода.

Согласно постановлению суда, профсоюз пропагандировал межэтническую, межконфессиональную и идеологическую ненависть, а также подстрекал к преступлениям на этой почве.

По словам государственного обвинителя, организация неоднократно получала предупреждения от ведомства:

«Мы несколько раз говорили лидерам профсоюза о недопустимости распространения подобных лозунгов, но наши слова были проигнорированы. Теперь лидерам организации приходится платить за свое упрямство», — заявил прокурор.

Члены профсоюза, в свою очередь, заявляют, что исправно выполняли требования прокуратуры: «Когда мы создавали организацию, то решили использовать слоган «Режь красный — спасай Россию», и исправно пользовались им на протяжении семи лет, как вдруг к нам поступило требование прокуратуры удалить все экстремистские материалы из символики. Мы не поняли, что нарушили, но на всякий случай перекрасили всё в жёлтый, включая провод в речёвке», — сообщил горный сапёр 2-го разряда Максим Иванов.

«Потом нам поступило аналогичное требование, и мы перекрасили всё в чёрный. Бомбу на флаге перестало быть видно, но потеря была невелика. Коллеги отмечали, что нам удалось сделать великолепную реплику Малевича.

Наконец, к нам пришло третье предупреждение, в случае невыполнения которого нам грозили повесткой в суд, так что мы решили основательно поменять символику. Нашим слоганом стала фраза «За Русь взорвусь», которая отражала жертвенность сапёрного ремесла, а бомбу на флаге мы заменили динамитом. Но, видимо, мировой капитал и тут нашёл повод», — заявил в суде член профсоюза.

Российское профсоюзное движение пока никак не отреагировало на решение суда, но несколько депутатов КПРФ уже назвали членов организации «террористами» и «власовцами».

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