Мнение: Вассалитет

В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова" — этой акцией местные жители и чиновники хотят поддержать главу республики и заявить о своем доверии ему.

Пехотинец моего пехотинца не мой пехотинец ©

Прямых аналогий проводить не следует, но принцип вассалитета подразумевает, что подданный моего подданного – не мой подданный. Фактически чеченцы приносят вассальную присягу лично Кадырову. А вот Кремль для них – никто и звать никак. Где там наши турбо-патриоты, рассказывающие, что Путин вернул Чечню в состав России? Вот так лично пришел и вернул…

—