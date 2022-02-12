 

Мнение: Вассалитет

12.02.2022, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Чечне запустили флешмоб "Я пехотинец Кадырова" — этой акцией местные жители и чиновники хотят поддержать главу республики и заявить о своем доверии ему.

Пехотинец моего пехотинца не мой пехотинец ©

Прямых аналогий проводить не следует, но принцип вассалитета подразумевает, что подданный моего подданного – не мой подданный. Фактически чеченцы приносят вассальную присягу лично Кадырову. А вот Кремль для них – никто и звать никак. Где там наши турбо-патриоты, рассказывающие, что Путин вернул Чечню в состав России? Вот так лично пришел и вернул…

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Идеально подходят для дождливых и холодных дней: как создавать модные образы с объемными вязаными свитерами – хитом осеннего сезона

23.09 / Спустя 76 лет оттаяли обломки врезавшегося в Эйяфьятлайокудль бомбардировщика США

25.05 / Неужто в 21-ом веке вновь речь о снежном человеке?

14.01 / Разводы хуже сказываются на здоровье мужчин, нежели женщин

26.05 / Скандалы: «Года два я даю этому бренду, потом он закроется»

04.11 / “Взять пандемию под контроль”: Ученые выявили “суперраспространителей” коронавируса

20.07 / Не тем забили трубы

05.10 / Вирусолог: Надежды на формирование коллективного иммунитета к COVID-19 больше нет

02.02 / Назван наиболее опасный для США российский боевой самолет

22.08 / Мнение: Письмо: “С внешностью просто повезло”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика